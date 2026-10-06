Mega-Sena acumula e premiação chega a R$ 100 milhões

No sorteio do Concurso 3.067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6), não houve ganhadores que acertassem as seis dezenas. Como resultado, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.

Números sorteados: 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52

Premiações parciais

Um total de 85 apostas acertaram cinco das seis dezenas, com cada uma recebendo R$ 33.382,67. Outras 7.264 apostas conseguiram acertar quatro números, garantindo R$ 643,89 para cada um.

Próximas apostas

Aqueles que desejam tentar a sorte no próximo concurso podem realizar suas apostas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (8). As apostas estão disponíveis em lotéricas em todo o país ou através do site e do aplicativo da Caixa.

O valor mínimo para uma aposta simples, que consiste em seis números, é de R$ 6.