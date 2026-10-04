Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 92 milhões

No último sorteio da Mega-Sena, que aconteceu em São Paulo no sábado (3), não houve vencedor que conseguisse acertar todas as seis dezenas: 04, 06, 09, 13, 28 e 48. Com isso, o prêmio acumulou, e a previsão é que o próximo concurso, marcado para terça-feira (6), alcance R$ 92 milhões.
Cento e dezoito pessoas acertaram cinco números, cada uma recebendo R$ 25.224,37. Além disso, 8.062 apostadores que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 608,56.
O sorteio do concurso 3066 foi realizado de forma excepcional no sábado em razão das eleições programadas para este domingo (4).
As apostas na Mega-Sena têm um valor mínimo de R$ 6 e podem ser efetuadas tanto nas casas lotéricas quanto pela internet.