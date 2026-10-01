Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 75 milhões hoje

Hoje, quinta-feira (1º), a Mega-Sena realiza o concurso 3.065, que promete um prêmio acumulado de R$ 75 milhões. O sorteio está agendado para ocorrer às 21h, no Espaço da Sorte em São Paulo, seguindo o horário de Brasília.

Os apostadores têm até as 20h de hoje para fazer suas apostas, que podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pelo site e aplicativo da instituição. O preço para uma aposta simples, que envolve a escolha de seis números, é de R$ 6.

No sorteio anterior, os números sorteados foram 04, 10, 20, 25, 27 e 48, mas nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas.