Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões nesta quinta-feira

Com um prêmio acumulado de R$ 100 milhões, o sorteio do concurso 3.068 da Mega-Sena acontece hoje, 8 de outubro, às 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Aqueles que desejam participar têm até as 20h para realizar suas apostas, que podem ser feitas em lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pela internet, usando o site ou aplicativo da instituição. O valor mínimo para a aposta, que requer a seleção de seis números, é de R$ 6.

No sorteio anterior, realizado recentemente, os números sorteados foram 01, 04, 17, 33, 41 e 52. No entanto, não houve ganhadores que acertaram todas as dezenas.