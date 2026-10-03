Mega-Sena tem sorteio neste sábado com prêmio de R$ 82 milhões

A Mega-Sena realizará o concurso 3.066 neste sábado (3), com um prêmio na casa dos R$ 82 milhões. O sorteio das seis dezenas está programado para acontecer às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Devido ao primeiro turno das eleições de 2026, a Caixa Econômica Federal tomou a decisão de antecipar os sorteios que estavam marcados para domingo (4) para hoje.

Aqueles que desejam participar têm até às 20h (horário de Brasília) para fazer suas apostas, seja em lotéricas autorizadas ou através da internet. Para fazer uma aposta simples, que envolve selecionar seis números, o custo é de R$ 6.

No sorteio anterior, os números sorteados foram 08, 10, 30, 38, 50 e 53, e não houve ganhadores que conseguissem acertar todas as seis dezenas.