Mineira de 21 anos é a deputada federal mais jovem eleita

Mineira de 21 Anos Faz História ao se Tornar a Deputada Federal Mais Jovem do Brasil

Ana Elisa Santos Silva, com apenas 21 anos, é a nova deputada federal mais jovem do Brasil, representando o estado de Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Com aproximadamente 1,9 milhão de seguidores em uma rede social, ela tem se destacado pela defesa de pautas como racismo, feminismo e direitos sociais.

Originária de Divinópolis e estudante de Direito, Ana Elisa também se dedica à carreira de influenciadora digital. Sua campanha, amplamente realizada através das redes sociais, foi determinante para seu sucesso nas eleições do último domingo (4). Dentre suas principais propostas, estão a criação de cotas raciais, ações contra a desinformação e o racismo, a implementação do passe livre intermunicipal para estudantes universitários, o fortalecimento da educação pública, além de iniciativas voltadas para o primeiro emprego e os direitos dos trabalhadores em Minas Gerais.

Desde que se filiou ao PT em março de 2023, Ana Elisa conseguiu mobilizar um expressivo número de apoiadores, arrecadando mais de R$ 100 mil em sua campanha eleitoral. Ela foi eleita pela Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV, e se destaca como uma representação significativa da nova geração no Congresso Nacional.