Monitoramento das forças de segurança na eleição do Rio

Operações de Segurança nas Eleições do Rio de Janeiro

Para assegurar a tranquilidade durante o primeiro turno das eleições, que acontecerá no próximo domingo (4), o estado do Rio de Janeiro lançou um plano abrangente de segurança pública. As operações policiais começam hoje e se estenderão até o término da votação.

As ações, coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado na Cidade Nova, envolvem equipes de diversos órgãos federais e estaduais. Desde a manhã deste sábado (3), um monitoramento especial já está em funcionamento, com foco nas vias públicas e nos locais designados para a votação.

A segurança do pleito contará com um sistema que integra mais de 50 mil câmeras, muitas das quais possuem tecnologia de reconhecimento facial. Dentre essas, 33.900 pertencem ao Sistema 190 Integrado, enquanto 15.300 são câmeras corporais utilizadas pelos policiais militares e 1.544 estão instaladas nos veículos da PM.

A estratégia será desenvolvida em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e representantes das polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, Exército e outras instituições. O objetivo é garantir uma operação coordenada ao longo do dia da eleição.

No CICC, o comando das forças de segurança contará com a presença da alta cúpula da Polícia Militar e de oficiais especializados em policiamento, prontos para agir rapidamente diante de qualquer situação inesperada.

O governo do estado enfatizou que a colaboração com o TRE é fundamental para assegurar a ordem e a segurança nas 165 zonas eleitorais, sendo 49 na capital e 116 nos municípios adjacentes. Em cada zona eleitoral, haverá a presença de um policial militar, que trabalhará em conjunto com o juiz eleitoral para relatar e resolver imediatamente quaisquer irregularidades.