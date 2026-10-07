Mosaico de áreas protegidas é criado na Serra dos Pireneus em Goiás

A partir desta quarta-feira (7), a Serra dos Pireneus, em Goiás, passa a integrar oficialmente um mosaico que engloba 20 reservas particulares, com a finalidade de fortalecer a proteção da biodiversidade e otimizar as ações ambientais na área próxima a Pirenópolis.

Essa medida está registrada em uma portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que foi publicada no Diário Oficial da União.

Os mosaicos de áreas protegidas, conforme estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, têm como objetivo melhorar a gestão dos territórios que abrigam diversas áreas de conservação ambiental.

Dentre as reservas que compõem este mosaico, podem ser destacadas:

Fazenda Vagafogo Boa Vista; Segredo da Serra dos Pireneus; Magia do Cerrado; Vale das Copaíbas; Segredos do Cerrado; Mata da Borboleta Azul; Reserva Ecológica do Barriguda.

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Com o estabelecimento do mosaico, a portaria também institui a criação de um Conselho Consultivo, que será composto por representantes do governo, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e gestores das reservas.

Articulação e Sustentabilidade

Segundo as diretrizes da regulamentação, esse conselho terá como principal atribuição promover iniciativas voltadas à proteção dos recursos naturais e à preservação dos aspectos ambientais, culturais e paisagísticos da Serra dos Pireneus, com ênfase no desenvolvimento sustentável.

Além disso, o conselho poderá formar câmaras técnicas para discutir políticas públicas e ações relacionadas à conservação da região, garantindo a participação da sociedade civil por meio dos gestores das 20 reservas do mosaico e representantes de organizações ambientais atuantes na área.

A liderança do conselho será exercida por um dos gestores das unidades de conservação, escolhido por meio de votação entre os membros do colegiado.

A portaria também estabelece que as unidades de conservação que ainda não estão registradas no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação devem finalizar seu cadastro dentro do prazo de seis meses.