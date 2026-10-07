MPE recomenda desistência de recurso de Garotinho no TSE

Nesta terça-feira (6), o parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) respaldou a desistência do candidato Anthony Garotinho (Republicanos) em recorrer da decisão que bloqueou sua candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) homologue essa desistência, os votos de Garotinho serão considerados nulos, potencialmente garantindo a vitória de Douglas Ruas (PL) logo no primeiro turno.

O ministro Floriano de Azevedo Marques, responsável por relatar o processo, decidirá se valida a desistência de forma imediata ou se o assunto requer discussão no plenário do TSE.

Impasse eleitoral

Na última sexta-feira (2), em uma decisão preliminar, o ministro já havia expressado a opinião de que os votos de Garotinho não deveriam ser contados, ficando anulados sub judice, devido à sua inelegibilidade resultante de uma condenação por improbidade administrativa em 2018.

Com a desistência oficial do recurso contra essa decisão, anunciada na semana, a defesa de Garotinho induz a necessidade de uma nova contagem dos votos. Assim, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) deverá declarar o resultado da eleição, que mostrará Douglas Ruas com mais de 50% dos votos válidos, excluindo nulos e em branco, consolidando sua eleição.

Indicativos preliminares revelaram que Douglas Ruas conquistou 4.271.199 votos, equivalendo a 49,27% dos válidos; Eduardo Paes (PSD) recebeu 3.706.984 votos, ou 42,76%; enquanto Garotinho totalizou 274.411 votos, representando 3,17%. Sua candidatura permaneceu nas urnas mesmo após o TRE-RJ divulgar a decisão, que ocorreu após o encerramento do sistema de votação.