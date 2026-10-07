MPRJ recomenda Maracanã para jogo entre Vasco e Boca Juniors

MPRJ decide que semifinal será no Maracanã

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) tomou uma decisão importante em relação à segurança dos torcedores, recomendando que a semifinal da Copa Sul-Americana, que envolve Vasco da Gama e Boca Juniors, aconteça no Estádio do Maracanã. A data da partida está agendada para 20 de outubro, às 21h30.

Essa recomendação foi direcionada ao governo estadual e à Fla-Flu Serviços S.A., a empresa responsável pela administração do Maracanã. A escolha pelo Maracanã, ao invés do Estádio de São Januário, foi respaldada por uma análise técnica realizada pela Polícia Militar, que destacou que o Maracanã oferece melhores condições de segurança e uma capacidade maior para receber as torcidas.

A Polícia Militar avaliou que a partida possui alta complexidade operacional, considerando a grande quantidade de torcedores brasileiros e argentinos esperados, além da previsão de muitos ônibus da torcida visitante chegando ao estádio.

Embora a Fla-Flu tenha inicialmente recusado o pedido do Vasco para que o jogo fosse realizado no Maracanã, citando preocupações com o estado do gramado devido a compromissos futuros, o MPRJ ressaltou a importância de priorizar a segurança dos torcedores. Segundo o órgão, a recuperação do gramado é viável e pode ser compensada.

Além de permitir a realização da partida, o MPRJ estipulou que, em um prazo de até 30 dias, a concessionária deve estabelecer e comunicar critérios justos e claros para a utilização do Maracanã por todos os clubes. Esses critérios incluirão requisitos sobre intervalos mínimos entre jogos, justificativas para eventuais recusas de pedidos e a documentação técnica necessária para tais solicitações.