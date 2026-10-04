Mulheres com medidas protetivas terão prioridade na votação no RN

Prioridade nas votações para mulheres em vulnerabilidade no RN

Em 4 de outubro, durante o primeiro turno das eleições, as eleitoras que se encontram sob medidas protetivas receberão atendimento prioritário nos pontos de votação no Rio Grande do Norte. Essa ação é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e se aplica a todo o estado.

A nova diretriz amplia uma norma anterior que já garantia atendimento prioritário às mulheres assistidas pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Natal.

Com essa atualização, todas as eleitoras em vulnerabilidade que possuam ordens de proteção terão garantido seu direito de voto em um ambiente seguro no dia da eleição.

A proposta do TRE também busca otimizar a logística para o deslocamento e a segurança das mulheres, que poderão ser acompanhadas ou não por forças de segurança ao exercer seu voto.

É importante destacar que a prioridade será oferecida a qualquer eleitora, independentemente de onde esteja registrada. A medida tem como objetivo proteger a integridade física de todas e assegurar a igualdade de condições para o exercício do voto, um direito fundamental.

Segundo dados da Polícia Civil do estado, mais de 5 mil mulheres solicitaram medidas protetivas devido a situações de violência doméstica de janeiro até o início de agosto deste ano, sublinhando a importância dessa iniciativa em um cenário de crescente preocupação com a segurança feminina.