Namorado de Isabelle Caracristi é indiciado por violência psicológica

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) indiciou João Munhoz Neto, de 34 anos, por violência psicológica contra sua namorada, Isabelle Caracristi, de 22 anos, que foi encontrada morta no dia 13 de setembro. O inquérito também incluiu acusações de fraude processual relacionadas às investigações sobre a morte da estudante.

O anúncio da conclusão das investigações foi feito por policiais nesta quarta-feira (7), após a coleta de um conjunto considerável de evidências. O corpo de Isabelle foi descoberto no pátio de um edifício onde ela morava com Munhoz e a família dele, situado no bairro Aldeota, em Fortaleza. Os indícios apontam que a causa do falecimento foi uma “precipitação voluntária”.

Para esclarecer os fatos, 29 testemunhas, entre familiares, amigos e funcionários do edifício, foram ouvidas, além da realização de 17 laudos pela polícia e pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). No dia 30 de setembro, o inquérito foi enviado ao Judiciário.

Na data de 22 de setembro, um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra Munhoz, que foi preso em Fortaleza. Durante a investigação, diversos celulares e dispositivos eletrônicos foram apreendidos para uma análise detalhada.

Os laudos da Pefoce incluem necropsia, análises toxicológicas, testes de DNA, papiloscopia e a avaliação da cena do crime. Aproximadamente 700 vídeos de câmeras de segurança foram analisados por 22 profissionais envolvidos nas investigações.

Até o momento, a Agência Brasil não conseguiu contato com a defesa de João Munhoz Neto para obtê-los comentários.

Denúncias de violência contra a mulher

Mulheres que sofrem violência têm à disposição a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, um serviço gratuito disponível 24 horas por dia. Também é possível contatá-los via WhatsApp, pelo número (61) 9610-0180, ou pelo e-mail [email protected].

As denúncias podem ser registradas em delegacias comuns ou especializadas, bem como nas Casas da Mulher Brasileira. Para violações de direitos humanos, o Disque 100 pode ser acionado, além do número 190 da Polícia Militar.