OAB-RJ pede agilidade do TSE nas eleições do estado

A OAB-RJ, Ordem dos Advogados do Brasil do estado do Rio de Janeiro, está instando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a se manifestar rapidamente quanto à eleição para o cargo de governador. Ana Tereza Basilio, presidente da OAB-RJ, fez um pedido nesta terça-feira (6) para que a justiça eleitoral se pronuncie antes do segundo turno, enfatizando a importância de garantir segurança jurídica em um momento desafiador para o estado.

Ela destacou que a decisão do TSE é crucial para assegurar um processo eleitoral que seja transparente e confiável. Essa solicitação se torna ainda mais relevante após a manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE) sobre o caso no mesmo dia.

O MPE, ao enviar um parecer ao TSE, apoiou a desistência do candidato Anthony Garotinho (Republicanos) de um recurso que contestava sua candidatura. Se a desistência for aceita, os votos de Garotinho serão desconsiderados, o que poderá llevar à vitória de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno.

Contagem de Votos

Com a nova contagem, Douglas Ruas ultrapassa 50% dos votos válidos, considerando a exclusão de votos nulos e brancos, condição fundamental para a sua vitória. Até agora, Ruas recebeu 4.271.199 votos, resultando em 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (PSD) obteve 3.706.984 votos (42,76%). Mesmo com a decisão que barrava sua candidatura, Garotinho conquistou 274.411 votos (3,17%), já que sua situação não foi resolvida antes do fechamento do sistema eleitoral.

A agilidade na resposta do TSE é esperada, uma vez que essa decisão será determinante para o futuro político do Rio de Janeiro.