Operação do ONS assegura energia nas eleições

Para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante as eleições de 2026, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) iniciará um monitoramento preventivo. Este procedimento ocorrerá das 00h deste sábado (3) até às 7h de segunda-feira (5), em apoio ao Primeiro Turno das eleições, que está programado para o próximo domingo (4).

Preparativos para a segurança elétrica

As medidas de segurança também se aplicarão ao Segundo Turno, programado para os dias 24 a 26 de outubro. As distribuidoras de energia foram instruídas a manter equipes de operação e manutenção de prontidão para possíveis emergências.

Recomendações adicionais do ONS

O ONS recomendou o adiamento de quaisquer manutenções programadas que possam causar corte de carga. Além disso, sugeriu que o sistema elétrico opere com fluxos de energia reduzidos, aumentando a segurança do abastecimento energético.

Marcio Rea, diretor-geral do ONS, enfatizou a relevância dessas ações: “Essa atuação preventiva visa preservar a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional e garantir que o fornecimento de energia ocorra com estabilidade e segurança durante todo o processo de votação.”

Relatório pós-eleitoral

Na segunda-feira (5), após o encerramento da votação, o ONS publicará um relatório que apresentará as condições técnicas da rede elétrica e destacará os principais eventos que ocorreram durante o período de operação.

Normas de segurança do setor elétrico

A execução dessas medidas atende à Resolução nº 001/2005 do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que determina que o ONS deve adotar ações complementares para assegurar o suprimento de energia durante eventos de grande magnitude.