Operação Rastilho investiga eleições no Ceará com mandados da PF

No último sábado (3), a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Rastilho, com a intenção de apurar alegadas irregularidades nas eleições do Ceará. Essa ação é uma continuidade da Operação Rastro, que foi desencadeada em 31 de agosto e resultou na apreensão de R$ 334 mil em dinheiro, além de equipamentos eletrônicos e celulares.

As investigações estão em busca de provas sobre pagamentos que teriam como propósito garantir apoio político em Fortaleza, Coreaú, Irauçuba e Itapajé. Os investigadores da PF estão examinando transações financeiras que totalizam mais de R$ 9,8 milhões, e há indícios da utilização de uma entidade sindical para facilitar atos de corrupção.

Mandados de busca e apreensão

A Justiça Eleitoral autorizou a expedição de 19 mandados de busca e apreensão para dar prosseguimento à investigação. A operação ocorreu antes das eleições, visando a obtenção de evidências relevantes sobre o fluxo de recursos relacionados a atividades ilícitas.

Apreensões realizadas

Na operação deste sábado, a PF confiscou aproximadamente R$ 120 mil em notas, além de diversos celulares e outros dispositivos, que serão submetidos a uma análise minuciosa. O trabalho conta com a parceria do Ministério Público Eleitoral e da Controladoria-Geral da União (CGU), sob a supervisão da Justiça Eleitoral, com a finalidade de esclarecer as irregularidades que estão sendo investigadas.