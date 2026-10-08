Paes aciona STF contra anulação dos votos de Garotinho

A situação da disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro se intensificou após a coligação de Eduardo Paes (PSD) apresentar um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF). O foco do recurso é a anulação de uma decisão recente da Justiça Eleitoral, que possibilitou a declaração de Douglas Ruas (PL) como vencedor no primeiro turno das eleições.

Nesta quinta-feira (8), uma votação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) resultou na anulação dos votos de Anthony Garotinho (Republicanos), recebidos no último domingo (4). Essa decisão dará início a uma nova contagem de votos, podendo assegurar a Ruas a quantidade necessária para vencer sem precisar de um segundo turno.

Os advogados de Paes argumentam que desconsiderar os votos de Garotinho desrespeita a vontade dos eleitores. Eles afirmam que “negar ao eleitor fluminense o segundo turno, sob a alegação de que os votos destinados ao candidato Anthony Garotinho devem ser descartados, é desprestigiar a vontade do povo do estado do Rio de Janeiro”, ressaltando que Garotinho não alcançou a vitória no primeiro turno.

Para conduzir a retotalização dos votos, o TSE designou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Essa retotalização ocorrerá somente após a notificação formal por parte do tribunal superior.

Atualmente, Douglas Ruas contabiliza 4.271.199 votos, representando 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes, por sua vez, obteve 3.706.984 votos (42,76%) e Anthony Garotinho somou 274.411 votos (3,17%). A presença do nome de Garotinho nas urnas resultou de uma decisão do TRE-RJ, que foi tomada após o fechamento do sistema de votação.