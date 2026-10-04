Paraguai realiza eleições municipais neste domingo

No dia 4 de novembro, os cidadãos paraguaios terão a oportunidade de exercer seu direito democrático ao votar para prefeitos e vereadores em 263 municípios, totalizando mais de 5 milhões de eleitores. Os mandatos dos novos representantes vão de 2026 até 2031.

O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai (TSJE) anunciou que a distribuição das 17.992 urnas eletrônicas e 14.711 kits destinados à votação foi finalizada com sucesso no sábado (3). Essa etapa é crucial para garantir o funcionamento adequado das seções eleitorais durante o pleito.

Dentro do total de urnas eletrônicas, 14.711 estarão nas seções de votação, enquanto 2.094 serão reservadas para eventuais necessidades e 1.187 serão utilizadas em treinamentos.

O ministro Bogarín González, presidente do TSJE, destacou que todos os recursos do governo foram mobilizados para assegurar uma votação segura e transparente. Ele afirmou: “Queremos garantir um processo eleitoral pacífico, limpo, claro e transparente.”

O Brasil conta com 5.043.154 eleitores prontos para votar em 14.711 seções eleitorais, distribuídas por 1.187 locais de votação em todo o país. As urnas estarão abertas das 7h às 17h, e após o fechamento, a apuração dos votos iniciará de imediato, com a expectativa de conclusão até às 20h.

A transmissão dos resultados preliminares será disponibilizada por meio de um sistema que pode ser acompanhado pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. De acordo com o TSJE, a margem de variação dos resultados enviados é inferior a 1% em relação às contagens finais realizadas pelos Tribunais Eleitorais.