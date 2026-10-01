Pix por aproximação não terá mais teto de R$ 500 a partir de hoje

A partir de hoje, 1º de novembro, o limite de R$ 500 para transações com Pix por aproximação deixa de existir. Essa medida, instaurada pelo Banco Central (BC), possibilita que os usuários definam seus próprios limites, sempre respeitando as normas de segurança de suas contas.

Atualizações nas Regras do Pix

A Instrução Normativa BCB nº 746, publicada em junho, traz essa alteração que também se aplica a transações via Código QR e pela jornada sem redirecionamento (JSR) do Open Finance. Os clientes poderão fazer pagamentos superiores ao limite anterior, desde que mantenham as configurações de segurança corretas em suas contas.

Configuração dos Limites

Para gerenciar seus limites de pagamento, os usuários deverão acessar diretamente o aplicativo do banco. O processo para atualizar o limite envolve selecionar as configurações do Pix, entrar na seção de gestão de limites e solicitar a alteração desejada. Este procedimento respeitará todas as medidas de autenticação exigidas pela instituição financeira.

Como Funciona a Modalidade

A tecnologia NFC garante que o sistema Pix por aproximação funcione sem a necessidade de inserir dados manualmente, permitindo que o celular se comunique com a máquina de pagamento. Para que a funcionalidade esteja disponível, o usuário precisa conectar sua conta bancária a uma carteira digital, o que inclui uma simples autorização dentro do app bancário.

Precauções ao Fazer Pagamentos

Com a atualização nos limites, é essencial aumentar a atenção quanto à segurança. As transações podem ser finalizadas sem abrir o aplicativo bancário, tornando indispensável verificar os dados e o valor antes de confirmar o pagamento. É recomendável conferir se o valor na maquininha está correto e sempre proteger o celular com bloqueio de tela.

Adesão ao Pix por Aproximação

Desde sua introdução pelo Banco Central em 2020, o Pix se estabeleceu como um dos principais meios de pagamento no Brasil, movimentando R$ 3,73 trilhões em agosto. Contudo, a aceitação do Pix por aproximação ainda está em fase de crescimento, com apenas 2 milhões de transações realizadas em agosto, representando apenas 0,06% do total de transações no sistema.