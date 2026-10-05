PL e MDB fazem história com novas cadeiras no Senado

Em 2026, as eleições resultaram na renovação de dois terços do Senado Federal, com a escolha de 54 novos senadores que iniciarão suas atividades em 2027. O Partido Liberal (PL) destacou-se ao conquistar 19 cadeiras no total.

Resultados por partido

O MDB garantiu a eleição de sete senadores, enquanto o PT obteve seis assentos;

Com três representantes cada, PP, PSB, União Brasil e Novo também se destacaram;

Os partidos Republicanos, PSD, PSDB e Podemos conseguiram duas vagas cada;

Por último, tanto a Rede quanto o PDT conseguiram eleger um senador cada.

Distribuição geográfica

O PL mostrou força em diversas unidades da federação, assegurando todas as vagas disponíveis no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina. Além disso, elegeu senadores no Acre, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins.

O MDB elegeu senadores em locais como Amazonas, Pará, Paraíba, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins. O PT garantiu as duas cadeiras da Bahia e mais um assento em Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Renovação no Senado

Com a recente eleição, a Casa Legislativa teve 54 dentre os seus 81 integrantes definidos, representando uma mudança significativa. Cada estado, incluindo o Distrito Federal, elegeu dois senadores, que terão mandatos de oito anos. Os 27 senadores restantes, eleitos em 2022, continuarão em seus cargos até 2031.

A escolha dos senadores ocorre por meio de um sistema majoritário, onde os dois candidatos mais votados de cada estado são eleitos, sem a necessidade de quociente eleitoral ou segundo turno.

Nova composição da Casa

Como resultado, o PL consolidou-se como a maior bancada do Senado, totalizando 28 senadores. O PT terá nove representantes, enquanto o MDB contará com oito. Cada um dos partidos PP e Republicanos conquistou seis cadeiras, e o PSD e União Brasil terão cinco senadores cada. O PSB, por sua vez, contará com quatro representantes.

Na atual composição, o mandato de Wellington Dias, do PT do Piauí, que foi eleito em 2022 e atualmente está licenciado para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, continua ativo. Sua vaga, nesse momento, é ocupada pela suplente Jussara Lima (PSD). Se Dias retornar, o PT poderá elevar sua representação para dez senadores.

Função do Senado

O Senado Federal faz parte do Poder Legislativo do Brasil, assim como a Câmara dos Deputados. Sua função é representar os estados e o Distrito Federal, enquanto a Câmara representa a população, com cada estado tendo direito a três senadores, independente de sua densidade populacional.

Além de fiscalizar o Executivo e elaborar leis, o Senado possui responsabilidades exclusivas determinadas pela Constituição, como aprovar autoridades indicadas para determinados cargos e avaliar matérias essenciais para a Federação.