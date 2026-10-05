PL, PSD, PT e Republicanos elegem 15 governadores

Nas eleições de 2026, um marco foi alcançado com 20 estados elegendo governadores no primeiro turno, superando o recorde de 18 estados de 2010, e estabelecendo um novo padrão desde 1990.

Os resultados emblemáticos transformaram o cenário político, com o PL à frente, elegendo cinco governadores, seguido pelo PSD que elegeu quatro. O PT e os Republicanos se destacaram com três governadores cada, enquanto o PP elegeu dois, e MDB, Podemos e PSDB conseguiram um governador cada.

Resultados por Partido

O PL marcou seu território com vitórias em diversos estados, incluindo Sergio Moro no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina, Luciano Zucco no Rio Grande do Sul, Marcos Rogério em Rondônia e Arthur Henrique em Roraima.

Por outro lado, o PSD teve sucesso com Dr. Furlan no Amapá, Eduardo Braide no Maranhão, Raquel Lyra em Pernambuco e Fábio Mitidieri em Sergipe.

Triunfos do PT e Republicanos

O PT se destacou ao conquistar a Bahia com Jerônimo Rodrigues, o Ceará com Elmano de Freitas e o Piauí com Rafael Fonteles. Os Republicanos também brilharam, elegendo Tarcísio de Freitas em São Paulo, Cleitinho Azevedo em Minas Gerais e Otaviano Pivetta em Mato Grosso.

Outros partidos também celebraram vitórias, como o PP, que garantiu a Paraíba com Lucas Ribeiro e Mato Grosso do Sul com Eduardo Riedel, além de Daniel Vilela (MDB) em Goiás, Dr. Daniel (Podemos) no Pará e JHC (PSDB) em Alagoas.

Distribuição Regional

A seleção geográfica dos governadores eleitos revela um panorama diversificado, com oito representantes do Nordeste, quatro do Norte, três do Centro-Oeste, três do Sul e dois do Sudeste. O segundo turno, agendado para 25 de outubro, irá acontecer em sete estados: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Papel dos Governadores

A atuação dos governadores é fundamental na administração de seus estados, uma vez que são responsáveis pela implementação de políticas públicas em áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

As escolhas e iniciativas desses governantes influenciam a qualidade dos serviços oferecidos, abrangendo hospitais, escolas, segurança pública, sistemas prisionais e transporte. Ademais, são cruciais nas negociações com a União e com os municípios para a realização de projetos e obras que dependem de financiamento público.