Polícia Federal apreende R$ 2,8 milhões durante eleições

No último domingo (4), durante o primeiro turno das eleições, a Polícia Federal (PF) executou diversas operações que resultaram na apreensão de R$ 2,8 milhões. Dentre esse montante, R$ 520 mil foram encontrados em dinheiro vivo, enquanto a maior parte consistia em bens.

Até as 23h59 do mesmo dia, foram registrados 49 inquéritos e 100 termos circunstanciados de ocorrência para investigar possíveis delitos eleitorais. A PF também conduziu 204 pessoas a delegacias para investigação ao longo da jornada.

A compra de votos e a propaganda eleitoral irregular foram os crimes mais reportados. As reclamações chegaram de várias partes do país, com registros no Distrito Federal e em 23 estados, englobando Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, entre outros.

Em 2026, a PF já havia instaurado 1.342 inquéritos ligados a crimes eleitorais, com o maior número de ocorrências no Rio de Janeiro (156), seguido do Maranhão (135), Ceará (120) e São Paulo (98).

Para facilitar a transparência das investigações, a PF criou uma plataforma online que permite aos cidadãos acompanhar as ações que estão em andamento relacionadas aos crimes eleitorais em todo o Brasil.