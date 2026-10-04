Polícia Federal prende 28 por crimes eleitorais domingo

Polícia Federal realiza operação contra crimes eleitorais

No domingo (4), a Polícia Federal efetuou uma ampla operação que resultou na detenção de 28 suspeitos de crimes eleitorais em diferentes regiões do Brasil, incluindo sete estados e o Distrito Federal. As ações foram registradas em locais como Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá.

As principais infrações identificadas envolvem compra de votos e propaganda eleitoral irregular. Até o momento, a operação resultou na apreensão de R$ 57.379 em bens e valores, sendo R$ 34.228 desse total em dinheiro vivo.

Com a finalidade de prevenir e coibir ações ilícitas relacionadas ao pleito, a PF está mobilizada em todo o território nacional neste dia de votação. Até às 9h, foram instaurados três inquéritos policiais e seis termos circunstanciados de ocorrência para viabilizar uma investigação mais aprofundada sobre os delitos eleitorais.