Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal no Pará

No dia 5 de novembro de 2023, a Polícia Federal iniciou uma operação em Tucumã, no Pará, com o objetivo de combater o garimpo ilegal. A investigação revelou que a exploração mineral estava sendo realizada em uma propriedade rural nas proximidades da Terra Indígena Kayapó, o que demonstra um desrespeito tanto às leis ambientais quanto aos direitos dos povos indígenas.

Nesta operação, as autoridades apreenderam uma quantidade significativa de equipamentos, como duas escavadeiras hidráulicas, dois motores e dois celulares. Um galpão encontrado durante a ação abrigava trabalhadores do garimpo, que, segundo a PF, viviam em condições extremamente precárias, próximas a uma situação de trabalho escravo.

A PF está diligentemente procurando pelos responsáveis pela exploração clandestina e pelos compradores do ouro extraído daquela área. Embora tenha sido inicialmente relatada a prisão de seis pessoas em flagrante, a Polícia Federal posteriormente retificou a informação, afirmando que a operação não resultou em detenções.