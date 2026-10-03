Presidente do TSE fará pronunciamento no rádio e TV sábado

No sábado (3), às 20h30, Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. A mensagem tem como objetivo incentivar a participação dos cidadãos nas eleições programadas para o dia seguinte.

O discurso, que terá cinco minutos de duração, servirá para convocar os eleitores a se dirigirem às urnas e a exercerem seu direito ao voto.

O TSE também informou que já começou o processo de distribuição das urnas para os locais de votação. Para garantir uma votação tranquila, foi estabelecida uma Sala Nacional de Situação Climática, que vai monitorar os impactos das condições climáticas, como secas e chuvas, sobre o transporte das urnas, bem como a disponibilidade de energia elétrica e internet em todo o país.

Importância da votação

No domingo (4), o primeiro turno das eleições reunirá mais de 158 milhões de eleitores, que escolherão seus representantes, incluindo deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

Caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, um segundo turno será necessário, agendado para o dia 25, que poderá ocorrer para as posições de governador e presidente.