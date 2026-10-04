Propaganda eleitoral nas ruas termina às 22h deste sábado

A nova fase da corrida eleitoral para o 1º turno das eleições gerais de 2026 se aproxima rapidamente. A propaganda eleitoral nas ruas será encerrada às 22h deste sábado (3), de acordo com as diretrizes do calendário eleitoral.

Esse momento marca o fim da distribuição de materiais gráficos, como santinhos e adesivos, além da realização de carreatas e passeatas, bem como o uso de carros de som para veicular mensagens de campanha. Durante esse período, também será proibido publicar novos conteúdos ou promover postagens nas redes sociais.

Na quinta-feira (1º), as veiculações da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão foram encerradas, como já havia sido divulgado. Este conjunto de regras tem como objetivo manter um ambiente tranquilo para os eleitores, garantido antes da votação.

Regras para o Dia da Eleição

Os eleitores terão a oportunidade de manifestar seu apoio político de forma individual e silenciosa no domingo (4), usando camisetas, broches ou bandeiras. Entretanto, não será permitido fazer aglomerações, abordar outros eleitores ou distribuir materiais de campanha nesse dia.

A prática de boca de urna, que busca persuadir os eleitores a apoiar uma determinada candidatura no dia da votação, configura crime eleitoral e pode acarretar uma pena de detenção que varia de seis meses a um ano, além de uma multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. Essa penalidade abrange qualquer pessoa que participe, incluindo cabos eleitorais e representantes de partidos.

É fundamental lembrar que, ao chegar ao local de votação, o uso de celulares e dispositivos eletrônicos com câmeras não é permitido dentro da cabine. O celular pode ser utilizado antes para identificação do eleitor através do aplicativo e-Título ou outros documentos digitais, mas deve ser guardado após essa verificação até a conclusão da votação.

O Que Está em Jogo no Primeiro Turno

No dia 4, os eleitores brasileiros terão a responsabilidade de escolher os candidatos a cargos como presidente da República, governadores, senadores e deputados em diferentes esferas. Se nenhum candidato a presidente ou governador obtiver mais da metade dos votos válidos, um segundo turno ocorrerá, marcado para 25 de outubro.