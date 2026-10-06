Quênia registra primeiro caso de ebola com morte confirmada

No dia 6 de outubro, o Quênia anunciou o registro de seu primeiro caso de ebola, relacionado a um paciente que havia vindo da República Democrática do Congo e que faleceu na noite anterior, em 5 de outubro, após receber atendimento médico.

Esse caso foi considerado importado, pois o homem, de nacionalidade queniana, havia residido por sete anos na República Democrática do Congo. Os primeiros sinais da doença surgiram cerca de um mês antes, enquanto ele ainda estava no Congo, onde buscou tratamento em várias instituições de saúde.

O paciente chegou a Nairobi, capital queniana, em 3 de outubro. Ao procurar assistência médica, foi prontamente isolado. Entre os sintomas que apresentou estavam febre, calafrios, fraqueza extrema, dores musculares, dor de garganta e episódios de sangramento.

Segundo o ministério da saúde, a suspeita de febre hemorrágica viral levou à coleta de amostras dos fluidos corporais, que, após análise em dois laboratórios – o Nacional de Referência em Virologia e o Instituto de Pesquisa Médica do Quênia – confirmaram a infecção por ebola.

Apesar dos esforços médicos e do tratamento de suporte, o paciente não sobreviveu e faleceu na noite de 5 de outubro. O ministério expressou suas condolências à família e amigos e indicou que estão sendo feitos preparativos para um sepultamento seguro, de acordo com os protocolos para esse tipo de situação.

Até o momento, foram identificadas pelo menos 28 pessoas que tiveram contato próximo com o homem, incluindo familiares e a equipe médica que o atendeu. O governo está em busca de 23 passageiros e quatro membros da tripulação que viajaram no mesmo voo que ele.

Como parte das medidas de prevenção à saúde pública, o ministério informou que ações de quarentena estão sendo implementadas, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada, conforme as exigências do Regulamento Sanitário Internacional.

Dados sobre o surto

Desde o começo do surto de ebola na República Democrática do Congo em maio, o Quênia analisou 652.584 viajantes e testou 267 amostras em cinco laboratórios, sendo a do paciente falecido a única que apresentou resultado positivo.