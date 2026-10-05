Renan descarta apoio no segundo turno e PSD libera bases estaduais

Renan e PSD Definem Estratégia para o 2º Turno das Eleições

Renan Santos, candidato que ficou em quarto lugar nas eleições presidenciais do último domingo (4), afirmou que não irá apoiar nenhum dos adversários que avançaram para o segundo turno. Ele fez essa declaração logo após a contagem de votos, na qual obteve 2,67 milhões de votos, representando 2,24% dos válidos.

Ronaldo Caiado, do PSD e quinto colocado, anunciou que a decisão sobre o apoio no segundo turno ficará a cargo dos diretórios estaduais da legenda. Os dois candidatos que avançaram são Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Caiado conquistou 2,60 milhões de votos, ou seja, 2,18% do total.

Os votos combinados de Renan e Caiado superam a diferença de 2,22 milhões que separa os finalistas, com Flávio Bolsonaro recebendo 47,03% e Lula, 45,16% dos votos totais.

Em uma transmissão ao vivo, Renan Santos analisou os resultados e declarou que, em sua opinião, “Flávio Bolsonaro já ganhou”. Ele encorajou seus apoiadores a votarem de acordo com sua própria vontade, afirmando que não recomendaria apoio a nenhum dos candidatos: “Façam o que quiserem. Eu já avisei que não voto em bandido. Flávio é bandido. Lula é bandido”, disse.

Ronald Caiado, mesmo sem ter vencido, comentou que “caiu de pé” e destacou a relevância de reunir-se com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, antes de tomar uma decisão definitiva em relação ao apoio no segundo turno. Kassab já tinha manifestado que as alianças devem ser decididas localmente, respeitando as distintas realidades políticas de cada estado.

“Diante da diversidade de cenários eleitorais que tivemos nos estados, a direção nacional entende como natural manter esta diretriz neste segundo turno”, afirmou Kassab, ressaltando que tanto os diretórios estaduais quanto filiados e militantes terão autonomia na escolha de seus apoios.