Representação da população trans cresce no Poder Legislativo

A deputada federal Thabatta Pimenta, do PSOL do Rio Grande do Norte, foi eleita recentemente, aumentando assim a representação da população transexual e travesti na Câmara dos Deputados. Com sua chegada, ela se junta às reeleitas Duda Salabert (PSOL-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP).

Nas assembleias legislativas estaduais, também houve destaque para as vitórias de Natasha Ferreira (PT-RS) e Sofia Favero (PSOL-SP), que se agregam às reeleitas Dani Balbi (PCdoB-RJ) e Linda Brasil (PSOL-SE). Esta última foi a terceira mais votada em Sergipe, mas sua posse depende de uma possível decisão da Justiça Eleitoral em relação ao indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação PSOL/Rede no estado.

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) comemorou o aumento nas candidaturas, que este ano somaram 116. Para a Antra, esse crescimento é significativo não apenas em termos numéricos, mas também para o reconhecimento político da comunidade.

“Não é apenas produzir números. É registrar nossa participação política, enfrentar o apagamento e compreender os avanços e as barreiras que atravessam a presença de pessoas trans e travestis nos espaços de poder”, disse a Antra em um comunicado.

De acordo com a associação, os resultados das eleições constituem um passo importante na luta por democracia e direitos humanos, buscando garantir proteção à população trans e travesti. A representação, conforme ressaltam, vai além de ocupar um cargo público.

“Amplia nossa capacidade de disputar direitos, proteger vidas e construir uma democracia na qual nossa comunidade também tenha poder de decisão”, finaliza o comunicado da Antra.