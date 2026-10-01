Rodrigo Pacheco é empossado como ministro do TCU

O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) na quarta-feira (30). Sua nomeação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na segunda-feira (28).

A vaga foi aberta com a saída de Bruno Dantas, que optou por deixar a administração da corte de contas para se dedicar à iniciativa privada. A nomeação de Pacheco recebeu a aprovação do Congresso Nacional recentemente.

Pacheco, com 49 anos, nasceu em Porto Velho, Rondônia, mas cresceu em Minas Gerais. Ele se formou em Direito e, antes de sua atuação no Senado, foi deputado federal. Durante seu tempo como senador, teve a responsabilidade de presidir a Casa em dois mandatos consecutivos.

Recentemente, seu nome foi mencionado para uma possível indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) e também para postulações ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro, mas ele decidiu não concorrer.

No TCU, há nove ministros, dos quais três são escolhidos pelo presidente da República e seis são designados pelo Congresso. Todos os ministros têm mandato vitalício, com aposentadoria obrigatória aos 75 anos.