Seis estados e DF realizam segundo turno para governador

Na eleição de 2026, realizada neste domingo (4), sete estados, junto ao Distrito Federal, não conseguiram escolher seus governadores no primeiro turno. A nova votação foi marcada para 25 de outubro.

Estados que irão ao segundo turno

Os estados que entrarão na nova fase são:

Acre

Amazonas

Distrito Federal

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Tocantins

Desempenhos do primeiro turno

No Acre, Mailza Assis, do PP, ficou na liderança com 49,76% dos votos válidos, enquanto Alan Rick, do Republicanos, recebeu 32,27%.

No Amazonas, a disputa será entre Omar Aziz, do PSD, que alcançou 40,38% dos votos, e Professora Maria do Carmo, do PL, que teve 24,72%.

Celina Leão, do PP, foi a primeira colocada no Distrito Federal com 49,93%, enquanto Leandro Grass, do PT, obteve 34,48% dos votos.

Em Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, do Republicanos, liderou com 49,65%, e Ricardo Ferraço, do MDB, ficou em segundo com 34,06%.

No Rio de Janeiro, Douglas Ruas, do PL, competirá com Eduardo Paes, do PSD, após ambos receberem, respectivamente, 49,27% e 42,76% dos votos válidos.

O Rio Grande do Norte terá Allyson, da União, e Cadu de Lula, do PT, se enfrentando, com Allyson liderando com 36,83% e Cadu com 36,21% dos votos.

No Tocantins, Professora Dorinha, da União, que obteve 45,52%, disputará com Vicentinho Júnior, do PSDB, que teve 43,94% dos votos válidos.

Com o segundo turno se aproximando, as próximas semanas prometem uma movimentação política intensa enquanto os candidatos se preparam para o desenrolar da disputa.