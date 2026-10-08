Serviços bancários no feriado de 12 de outubro

Na segunda-feira, 12 de outubro, as agências bancárias em todo o Brasil estarão fechadas devido ao feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que, embora o atendimento presencial não esteja disponível, os clientes poderão continuar realizando transações via serviços digitais.

Funcionamento dos Canais Eletrônicos

O serviço de Pix estará disponível ininterruptamente, operando 24 horas durante o feriado. Além disso, os usuários poderão acessar os aplicativos dos bancos, utilizar o internet banking, fazer saques em caixas eletrônicos e obter suporte por meio do atendimento telefônico, de acordo com as orientações da Febraban.

Transações de Compensação Bancária

As operações que exigem compensação, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs), cheques e boletos, podem ser iniciadas no feriado. No entanto, o processamento dessas transações ocorrerá apenas no próximo dia útil. Para evitar encargos, os vencimentos das contas de consumo, como água, luz e telefone, que forem no dia 12 poderão ser pagos sem multas no dia seguinte.

Cuidado com Tributos e Impostos

É importante notar que a recomendação sobre a postergação de pagamentos não se aplica a tributos e impostos, que devem ser quitados antes da data-limite para evitar penalizações. A Febraban aconselha que os clientes se planejem para suas transações, especialmente aquelas que dependem de compensação bancária. Boletos que estão inscritos no Débito Direto Autorizado (DDA) também podem ser pagos normalmente por meio dos canais eletrônicos.