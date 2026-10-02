Sexta-feira dos candidatos a presidente no dia 2 de novembro

Na sexta-feira (2), os presidenciáveis se mobilizaram intensamente em diferentes regiões do Brasil, visando o primeiro turno das eleições de 2026. As atividades do dia incluíram diversas caminhadas, discursos e eventos públicos, demonstrando o clima eleitoral efervescente.

Atividades dos Candidatos

Ronaldo Caiado (PSD)

Em Goiânia, Caiado participou de uma caminhada e um bandeiraço, onde expressou suas críticas à isenção de impostos para compras internacionais de até US$ 50, defendendo um tratamento semelhante para os empresários brasileiros.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O atual presidente, concorrente à reeleição, promoveu um desfile em carro aberto no Rio de Janeiro, incentivando os eleitores com mais de 70 anos a votarem no próximo domingo (4). Ele também destacou, em Belo Horizonte, a necessidade de aumentar os investimentos em universidades públicas e pesquisa científica.

Flávio Bolsonaro (PL)

Em Montes Claros (MG), o candidato uniu forças com Nikolas Ferreira para um evento noturno de campanha.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato encerrou sua campanha com um evento em São Paulo.

Augusto Cury (Avante)

Cury realizou um ato na Praça dos Três Poderes em Brasília, onde criticou a influência de decisões judiciais nas eleições. Ele prometeu, se eleito, firmar um pacto entre os poderes, ressaltando que “o Judiciário é o guardião da Constituição, mas não pode interferir”.

Hertz Dias (PSTU)

Dias promoveu uma caminhada no centro de São Paulo, onde teve a chance de interagir diretamente com os eleitores.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato esteve ativo em entrevistas para uma rádio local e em um canal no YouTube de Cidade de Goiás.

Samara Martins (UP)

Martins participou de um comício e uma caminhada no Recife, tentando mobilizar o apoio dos eleitores.

Wilson Grassi (Democrata)

Grassi deu uma entrevista à Sputnik Brasil, destacando-se na mídia.

Renan Santos (Missão)

Em São Paulo, Santos participou de uma coletiva de imprensa e gravou um podcast.

Clariana Barão (DC)

A candidata não teve compromissos agendados para o dia.

Romeu Zema (Novo)

O candidato optou por não realizar eventos públicos na sexta-feira.

A cobertura das atividades dos concorrentes segue um rodízio diário organizado em ordem alfabética.