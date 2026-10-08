STF vai analisar revisão da condenação de Bolsonaro após eleições

A análise da revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) foi adiada para após o segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro.

O ministro Kassio Nunes Marques, relator do caso, anunciou que a sessão não acontecerá antes da conclusão das eleições, com o intuito de evitar qualquer influência no pleito. A defesa de Bolsonaro busca reverter a condenação de 27 anos e três meses de prisão imposta pela Primeira Turma, em um julgamento relacionado à tentativa de golpe de Estado no Brasil.

No momento, o processo aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e será analisado pelo plenário do STF, cuja data de julgamento será determinada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

Contexto da Condenação

Bolsonaro foi condenado em um caso que investigou sua suposta participação em ações destinadas a desestabilizar o governo. O julgamento, esperado por muitos, contará com a presença dos integrantes da Segunda Turma do STF, composta por Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro, além de Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux.

O plenário do STF é formado por membros das duas turmas, incluindo o presidente Fachin.