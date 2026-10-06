Superávit da balança comercial atinge US$ 7,74 bilhões em setembro

Em setembro, o Brasil conquistou um superávit de US$ 7,74 bilhões em sua balança comercial, uma cifra mais que o dobro da registrada no mesmo mês do ano anterior, que foi de US$ 3,14 bilhões. Esse crescimento acentuado é principalmente resultado do aumento nas exportações, que subiram 12,9%, conforme dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta terça-feira (6).

Resultados de setembro

Esse resultado se configura como o segundo maior para o mês de setembro desde 1989, superado apenas pelo saldo de setembro de 2023, que alcançou US$ 9,18 bilhões. No total, as exportações alcançaram US$ 34,42 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 26,68 bilhões, refletindo uma leve redução de 2,4% nas compras externas.

Crescimento nas vendas externas

A indústria extrativa liderou as contribuições para o aumento das exportações, com um total de US$ 9,44 bilhões, representando um crescimento de 39,8%. A indústria de transformação seguiu com US$ 17,67 bilhões, um aumento de 5,3%, enquanto o agronegócio gerou US$ 7 bilhões, com um crescimento de 4,8%.

Entre os destaques, o petróleo bruto e o minério de cobre se sobressaíram, com aumentos de 77,3% e 74,2%, respectivamente, impulsionados pela valorização dos preços e pelo aumento da produção.

Mercados e setores em destaque

No contexto internacional, as exportações para os Estados Unidos cresceram 31,9%, mesmo diante das tarifas que incidem sobre os produtos brasileiros. As vendas para a Europa também apresentaram um aumento notável de 51,9%, em grande medida devido ao acordo com o Mercosul. Em contrapartida, as exportações para a Ásia diminuíram em 2,5%, enquanto as vendas destinadas à América do Sul permaneceram estáveis.

Importações e categoria de bens

No que diz respeito às importações, o total alcançou US$ 26,68 bilhões, com uma queda nas categorias de bens de capital e intermediários. No entanto, as importações de bens de consumo aumentaram 11,5%, e os custos de combustíveis apresentaram um incremento de 41,2%, refletindo a elevação nos preços dos produtos.

Acumulado do ano

Até setembro, a balança comercial acumulava um superávit de US$ 62,4 bilhões, com as exportações atingindo US$ 264,65 bilhões, um aumento de 10,4%, e as importações totalizando US$ 222,26 bilhões, com um incremento de 5%.

Perspectivas para 2026

Apesar do desempenho positivo, o Ministério revisou para baixo sua projeção de superávit da balança comercial para 2026, reduzindo de US$ 90 bilhões para US$ 84,4 bilhões. Contudo, essa marca ainda representa a segunda maior da série histórica. As novas estimativas para exportações e importações foram ajustadas, prevendo agora US$ 382,5 bilhões e US$ 298,1 bilhões, respectivamente.