Tarcísio reeleito em SP promete mais entregas no próximo mandato

Neste domingo (4), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, garantiu sua reeleição ao conquistar 62,8% dos votos válidos. Ele superou Fernando Haddad, do PT, que ficou com 36,22%. Essa vitória no primeiro turno assegura a continuidade de seu governo.

Durante o discurso em que agradeceu, Tarcísio abordou os desafios e promessas para o próximo mandato: “Os quatro anos que virão serão ainda melhores do que foram esses quatro. Vamos entregar ainda mais, fazer a diferença”, afirmou. A cerimônia contou com a presença de apoiadores e figuras políticas, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

O governador enfatizou a relevância da coalizão formada para a campanha, destacando que essa união foi fundamental: “A gente mostrou que era possível construir um consenso em um país onde faltam consensos. Uma aliança por propósito, uma aliança por projeto, uma aliança para fazer a diferença”, disse ele.

Tarcísio também fez questão de expressar sua gratidão à população paulista pela confiança em sua gestão. “Recebemos a maior votação da história nessa era da redemocratização. Ao abrir essa porta, temos a obrigação de retribuir”, declarou.

Em sua fala, o governador mencionou desafios enfrentados, como a situação da cracolândia, e a conclusão de obras relevantes, incluindo trechos do Rodoanel e da Linha 6 do Metrô. Ao olhar para o futuro, ele reafirmou compromissos variados com a sociedade: “Vamos percorrer esse caminho juntos, porque hoje é dia de renovar compromissos com o estado de São Paulo. Estamos conectados com o futuro, com as profissões do futuro e com os jovens, com as mulheres, com as mães atípicas”, finalizou.