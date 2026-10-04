Temporal muda local de votação em Presidente Prudente SP

Em Presidente Prudente, interior de São Paulo, um violento temporal causou danos a escolas, resultando na alteração de um local de votação para esta eleição. Isso exigiu a realocação de eleitores para um novo ponto de votação.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a Escola Florivaldo Leal, que ficou destelhada, levou à transferência dos eleitores para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, situada na Rua Roberto Simonsen, 300, no bairro Jardim das Rosas.

As seções eleitorais que foram afetadas vão da 12ª à 21ª, além das 171ª e 201ª. Um total de 3.267 eleitores está registrado nessas doze seções.

José Antonio Encinas Manfré, presidente do TRE-SP, assegurou que, apesar do ocorrido, as votações estão transcorrendo normalmente em todo o estado. Ele expressou confiança de que a solução para o problema na região noroeste não prejudicará o andamento das eleições.

“Os trabalhos estão se processando de modo satisfatório em todo o estado”, afirmou Manfré. Ele observou que algumas filas e atrasos ocorridos durante a votação têm sido reportados e sugeriu que os eleitores tragam anotações com os números dos candidatos para facilitar o processo.

Segundo o boletim do TRE-SP, divulgado às 11h, apenas 118 das 114.605 urnas eletrônicas apresentaram falhas e foram substituídas, indicando que a votação permanece sob controle e supervisão adequados.