TRE-RJ informa mudança no local de votação para eleitores

Os eleitores do estado do Rio de Janeiro devem estar atentos, pois o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) não enviará notificações individuais acerca das mudanças nos locais de votação. É fundamental que a população verifique se houve alterações em seus locais de votação com antecedência. A consulta pode ser feita no site oficial do tribunal, utilizando o CPF, o número do Título de Eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe.

Razões para as mudanças

O TRE-RJ decidiu alterar os locais de votação para priorizar a segurança dos eleitores. Muitas seções foram removidas de áreas consideradas de alto risco, dominadas por organizações criminosas. As novas localidades foram selecionadas para estarem fora de territórios controlados por facções, tráfico de drogas ou milícias, e sempre que possível, próximas aos endereços anteriores dos eleitores.

Consequências para as eleições

Com as mudanças, 277 locais de votação sofrerão alterações comparadas à eleição de 2024, afetando cerca de 670 mil eleitores fluminenses. Essas mudanças impactam 20 municípios, incluindo cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes.

O desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, destacou a necessidade de os eleitores consultarem seus locais de votação. Segundo ele, “consultar o local de votação é essencial para que o eleitor possa se planejar para exercer da melhor maneira o direito ao voto”.

Realizando a consulta

Os eleitores podem verificar seus locais de votação também pelo aplicativo e-Título ou através do WhatsApp do TRE-RJ, pelo número (21) 3436-9000, que oferece um serviço de autoatendimento disponível 24 horas por dia.

Orientações para as eleições

Nas eleições de 2026, os eleitores terão a oportunidade de votar em seis candidatos: para deputado(a) federal e estadual, duas vagas para senador(a), governador e presidente. O desembargador Claudio Mello recomenda que os eleitores anotem previamente os números de seus candidatos, pois celulares não são permitidos nas cabines de votação e devem ser deixados com os mesários.