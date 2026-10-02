Trump acompanha eleição brasileira e não declara apoio

No último dia 1º, durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está acompanhando a eleição brasileira que ocorrerá no domingo, 3. Essa declaração veio à tona quando ele se preparava para viajar ao Texas.

Trump sublinhou a importância do Brasil, chamando-o de “um país muito importante” e elogiou seu povo. No entanto, ele não mencionou nenhum candidato específico nem ofereceu apoio a algum deles, o que difere de suas intervenções em outras eleições latino-americanas, como a da Colômbia.

Tensões Brasil-EUA

A declaração de Trump acontece em um cenário onde as relações entre Brasil e EUA se tornam cada vez mais tensas. O Brasil expressou receios quanto a uma possível interferência externa em seu processo eleitoral. Um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), publicado em setembro, indicou riscos de influência dos EUA nas próximas eleições de 2026, considerando a situação como de “nível de criticidade”.

O documento revelou que a estratégia americana visa reafirmar sua hegemonia na América Latina, especialmente frente a adversários como a China. Além disso, a inteligência brasileira notou um aumento nas atividades dos EUA em relação ao Brasil nos últimos meses, indo além da questão eleitoral.

Reação do governo brasileiro

Diante dessas preocupações, em julho, o governo brasileiro decidiu não conceder visto a dois integrantes do Departamento de Estado dos EUA que desejavam discutir liberdade de expressão nas eleições. Essa visita seria posterior a controvérsias envolvendo políticos que questionavam a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Além disso, especialistas alertaram sobre o potencial de ações cibernéticas e a influência de grandes plataformas digitais no cenário eleitoral, destacando os riscos envolvidos.