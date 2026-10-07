TSE busca reduzir abstenção no segundo turno das eleições

Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciou neste domingo (4) que um de seus principais objetivos é reduzir a taxa de abstenção no segundo turno das eleições.

No primeiro turno, a abstenção chegou a 21,08%, correspondente a cerca de 33,4 milhões de eleitores que não compareceram às urnas. Em sua fala, Kassio destacou que “não é ideal uma abstenção de 20%” e que o empenho será para aprimorar os mecanismos com o intuito de minimizar esse número na próxima eleição.

Além disso, no primeiro turno, foram registrados 2,2 milhões de votos em branco e 3,6 milhões de votos nulos. O total de eleitores que participaram da votação foi de 125 milhões, em um universo de 158,7 milhões de eleitores aptos.

Recorde em abstenção

A taxa de abstenção de 21,08% é a maior desde 1998, quando foi de 21,5%. Nas eleições presidenciais de 2022, a abstenção no primeiro turno foi de 20,95%.