TSE desmente fraudes na apuração dos votos

Nesta terça-feira (6), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez uma declaração a respeito da pausa de 50 minutos na divulgação dos resultados das votações para os cargos de presidente e vice-presidente, que ocorreu no último domingo. A instituição garantiu que essa interrupção não afetou a totalização dos votos.

A falha começou às 19h14, quando o painel do TSE, na aba de visualização “Brasil”, apresentou problemas que impediram a atualização dos resultados. A situação foi resolvida e normalizada somente às 20h04.

Segundo informações do TSE, a causa da interrupção foi o alto volume de dados que chegou ao sistema de forma simultânea. No entanto, a contagem dos votos nas seções eleitorais e em vários estados continuou normalmente, fundamentando a inexistência de fraudes na apuração.

A equipe técnica do Tribunal está atualmente realizando uma investigação para compreender o que ocorreu, a fim de evitar que incidentes similares obstaculizem o segundo turno, agendado para o dia 25 deste mês.

Processo de apuração dos votos

O processo de apuração dos votos segue um protocolo rigoroso, que inclui:

Impressão de boletim da urna em cada seção, detalhando os votos por candidato;

Transmissão do boletim para o centro de processamento de dados da Justiça Eleitoral;

Divulgação dos boletins online para validação da totalização;

Processamento efetivo dos boletins;

Sustentação dos sistemas de gerenciamento e acompanhamento;

Cálculo das totalizações;

Geração de arquivos com os resultados finais.

Por isso, vale destacar que a interrupção se concentrou na fase de divulgação dos resultados, enquanto a contabilização dos votos já estava completa.