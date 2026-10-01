TSE ordena retirada de postagem de Nikolas sobre Lula

Justiça determina retirada de postagem de Nikolas Ferreira

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), exigiu que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) retire uma publicação de suas redes sociais que distorceu uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está concorrendo à reeleição. A ordem foi dada nesta quarta-feira (30), e o deputado tem um prazo de 24 horas para atender à determinação.

A decisão foi tomada após um pedido da campanha de Lula, que alegou que Nikolas distorceu o contexto de uma fala do presidente sobre a importância dos exames de saúde preventivos para mulheres, atribuindo a ela uma interpretação sexual inadequada.

No comício em Belém, realizado na segunda-feira (28), Lula convocou os homens a realizarem exames de próstata, comparando essa experiência com a vivência das mulheres, que desde a infância são instruídas sobre os exames ginecológicos. O deputado, ao comentar a fala, utilizou um trecho do vídeo e afirmou: “Menina pequena não aprende a tomar toque nenhum, Lula!”.

Em sua análise, a ministra ressaltou que a postagem do deputado disseminou desinformação, levando as pessoas a uma conclusão errada de que o presidente estaria legitimando atos ilícitos contra crianças e adolescentes.

Estela Aranha observou que a publicação ultrapassou uma crítica política, alterando o discurso original e desviando a atenção da saúde pública para insinuações de comportamentos criminosos. Caso Nikolas não siga a ordem, ele pode enfrentar penalidades financeiras, com o valor da multa a ser definido posteriormente.