TSE proíbe Globo de exibir cadeira vazia em debate

Decisão do TSE proíbe mostra de cadeira vazia no debate da Globo

Na quinta-feira (1º), a ministra Estela Aranha, integrante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a TV Globo não pode exibir o púlpito desocupado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decidiu não comparecer ao debate marcado para aquela noite. Essa decisão foi tomada em resposta a um pedido da coligação do candidato.

A cláusula do contrato do debate previa a exibição da cadeira vazia para os candidatos que estivessem ausentes, mas a ministra considerou que isso poderia impactar negativamente a imagem de Lula. A equipe do presidente já tinha informado previamente que ele não participaria do evento.

Aranha argumentou que a participação em debates é uma escolha voluntária e que a exibição do espaço vazio prejudicaria o candidato, violando seus direitos políticos. Além disso, os outros participantes não poderão fazer perguntas simuladas para Lula, enfatizando que a falta do candidato não deveria resultar em desvantagens adicionais.

Curiosamente, Flávio Bolsonaro (PL) também anunciou que não participará do debate, mesmo após ter confirmado sua presença anteriormente.