TSE realiza teste final de sistemas e divulga zerézima

Em 3 de outubro de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promoveu um teste crucial na sua sede em Brasília para assegurar a integridade e a segurança dos sistemas que serão utilizados nas eleições desse ano. Este evento ocorreu um dia antes do primeiro turno e levou à emissão da zerézima, um procedimento que confirma que não existem votos armazenados nas urnas antes do início da votação.

A cerimônia destacou a transparência nos processos eleitorais, ao validar que os softwares empregados são exatamente aqueles que receberam assinatura digital e foram lacrados pela Justiça Eleitoral. O TSE avaliou quatro sistemas principais: o Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot), o Transportador Web, o Receptor de Arquivos de Urna e a Informação de Arquivos de Urna.

O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, enfatizou a relevância desses testes: “Os procedimentos garantem que os sistemas instalados no TSE são os mesmos que passaram pela Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração. Eles foram inspecionados ao longo do ano”, afirmou.

Detalhes da Verificação

As verificações do TSE utilizam assinaturas digitais e hashes, que atuam como identificadores únicos para os arquivos. Valente explicou que “o hash, ou resumo digital, permite a identificação única de cada sistema e arquivo. Se houver qualquer modificação, mesmo que pequena, o resumo digital muda, invalidando a originalidade do arquivo”.

Além do teste realizado pela instituição, procedimentos semelhantes serão implementados nas seções eleitorais antes da votação, garantindo a integridade das urnas eletrônicas e a inexistência de registros anteriores.