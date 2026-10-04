TSE registra 421 urnas trocadas nas primeiras duas horas de votação

De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante as duas primeiras horas do primeiro turno das eleições, 421 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o Brasil. Essa quantidade representa 0,7% das 499.248 máquinas que foram anteriormente preparadas para esta eleição.

Com o objetivo de assegurar a continuidade do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral colocou à disposição 68.912 urnas em reserva, que podem ser utilizadas para substituições adicionais se necessário. Embora o TSE não tenha detalhado as razões para as trocas, tais ocorrências são comumente atribuídas a falhas operacionais.

Acrescentando a isso, 55 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) estão envolvidos na supervisão dos testes de integridade das urnas em várias partes do país. Até agora, nenhuma ocorrência significativa foi reportada. Para situações em que falhas não consigam ser corrigidas, a legislação autoriza o uso de cédulas de papel como uma medida extrema, embora essa alternativa ainda não tenha sido necessária nas eleições atuais.

No momento, mais de 158,7 milhões de eleitores estão prontos para votar nas eleições que abrangem diversos cargos, como presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais.