Último dia de campanha dos candidatos à presidência

No sábado que antecede o primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (4), os candidatos presidenciais empenharam-se em atividades de campanha por diversas localidades brasileiras. Essas ações incluíram caminhadas, carreatas e encontros com seus eleitores.

Propostas e Atividades em Destaque

Samara Martins (UP) promoveu uma caminhada em Alecrim, Natal, onde revisitou suas propostas e discutiu temas relevantes como saúde, educação, renda e dívida pública. A candidata ressaltou a importância das conversas estabelecidas com a população durante sua trajetória eleitoral.

Augusto Cury (Avante) concentrou seus esforços em Colina (SP), participando de uma caminhada com seus apoiadores. Após isso, o candidato dirigiu-se a Ribeirão Preto, não divulgando outros compromissos agendados para o restante do dia.

Flávio Bolsonaro (PL) fez um percurso entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana, no interior paulista, durante uma moto-carreata. Ele aproveitou para demonstrar um cartaz em homenagem ao seu pai, Jair Bolsonaro, que se encontra cumprindo prisão domiciliar. Ao final, Flávio expressou sua confiança em um resultado favorável já no primeiro turno e criticou as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Hertz Dias (PSTU) participou de uma reunião virtual com seus apoiadores e, na parte da tarde, esteve presente no ato “Pane no Sistema” na sede do Sindicato dos Metroviários em São Paulo, onde promoveu um debate sobre a atual situação do país.

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conduziu a caminhada “Brasil Pronto pra Mais” pelo centro de São Paulo, abordando questões como a redução da jornada de trabalho e políticas educacionais. Lula declarou que a eleição se configura como uma escolha entre democracia e barbárie, convocando principalmente os eleitores acima de 70 anos para votarem.

Renan Santos (Missão) participou de um evento em Santos (SP) e, em seguida, conduziu uma caminhada em São Paulo para se conectar com seus apoiadores.

Ronaldo Caiado (PSD) realizou uma caminhada e carreata em Goiânia, onde reafirmou seus compromissos com a segurança pública e a agricultura familiar.

Rui Costa Pimenta (PCO) esteve em um programa ao vivo discutindo a situação política e as perspectivas eleitorais no dia anterior à votação.

Por outro lado, os candidatos Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Romeu Zema (Novo) não realizaram compromissos públicos durante o sábado.