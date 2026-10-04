Verifique onde votar com o voto em trânsito solicitado

Os eleitores que solicitaram o voto em trânsito para as eleições de 2026 devem prestar atenção ao local onde irão votar, pois não poderão usar sua seção original.

Se o eleitor não estiver no município de destino para votar, é necessário justificar a ausência, mesmo que continue em sua seção de origem.

Os votantes têm a liberdade de escolher cidades diferentes para votar em ambos os turnos, e seu registro retornará automaticamente ao local original após o pleito.

Como Consultar o Local de Votação

Para descobrir onde deve ir votar, o eleitor pode acessar o site do Autoatendimento eleitoral ou usar o aplicativo e-Título.

No site, é necessário entrar na opção “Onde Votar”, que está localizada no menu “Consultas”, preencher os dados requeridos e utilizar o código de autenticação do e-Título.

Por meio do aplicativo, o eleitor pode logar usando a biometria e procurar pela aba “Onde votar” para obter as informações necessárias.

Requisitos Para Votação em Trânsito

Se um eleitor decidir votar em uma cidade dentro do mesmo estado do seu domicílio, terá a oportunidade de participar da votação para todos os cargos disponíveis, que incluem deputados federais, estaduais, senadores, governador e presidente. Caso opte por uma cidade em outro estado, a votação em trânsito será restrita apenas ao cargo de presidente da República.

É importante destacar que a votação em trânsito é permitida apenas durante os anos de eleições gerais e em locais especificamente designados para essa finalidade.