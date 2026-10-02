Vice-presidente da Bolívia denuncia trama de prisão do governo

Na última quinta-feira (2), Edmand Lara, vice-presidente da Bolívia, acusou o governo de Rodrigo Paz de estar arquitetando uma prisão ilegal e forçada, em decorrência de disputas políticas entre os dois desde o início do mandato. Ele fez essa denúncia por meio de uma carta pública nas redes sociais.

Lara contou que recebeu avisos de membros da Polícia Boliviana sobre planos do Coronel Marcelo Ferrufino, que estaria elaborando um processo inventado contra ele. Em suas palavras, “denuncio ao país que fui informado que estão fabricando um processo falso contra mim”, ressaltando suas preocupações com a própria segurança.

Tensões políticas em contexto

As declarações de Lara surgem imediatamente após a polêmica prisão do procurador-geral Roger Mariaca, que responde a acusações de envolvimento com o narcotráfico. Essa detenção ocorreu durante uma investigação relacionada a Mariaca, que estava conduzindo um caso sobre Fernando Cerimedo, um ex-assessor de presidentes bolivianos e argentinos, apontados como aliados de forças da direita na América Latina.

No seu discurso, Lara pediu que a legalidade da prisão de Mariaca fosse esclarecida, questionando os métodos usados neste processo. Ele enfatizou que “cabe às autoridades competentes explicar essa situação”.

Temores pessoais e políticos

Atualmente em viagem na Espanha, o vice-presidente expressou receios sobre sua segurança e integridade física. Lara mencionou que recebeu ameaças oriundas do governo e denunciou um suposto plano político destinado a silenciá-lo, especialmente por suas críticas em defesa da Constituição e da democracia.

Respostas do governo e a oposição

Até o momento, o governo de Rodrigo Paz não respondeu às acusações apresentadas por Lara. Após se afastar do governo, o vice-presidente tem buscado apoio na oposição e criticou a manipulação dos processos legislativos, mencionando que a agenda de uma sessão que ele havia convocado foi alterada exclusivamente para abordar a prisão de Mariaca, influenciada pelo presidente do Senado.

Implicações regionais e apoio internacional

O governo dos EUA expressou apoio à prisão de Mariaca, considerando-a uma parte integrante de uma estratégia mais ampla na luta contra o narcotráfico, através da iniciativa “Escudo das Américas”, liderada por Donald Trump. Especialistas indicam que esse movimento visa manter a influência americana na América Latina e limitar os laços comerciais com a China.

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, confirmou que o governo americano está “firmemente” ao lado do executivo boliviano no combate ao narcoterrorismo, o que evidencia a dimensão internacional da crise política que se desenvolve na Bolívia.