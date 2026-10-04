Votar pelo aplicativo do TSE é simples e rápido

Os eleitores que pretendem participar da votação neste domingo (4) podem apostar no aplicativo E-Título, que digitaliza a versão física do título de eleitor. É fundamental que o app inclua a foto do usuário para que seja aceito.

Facilidades do E-Título

O E-Título, embora opcional, oferece acesso rápido a informações importantes no dia da votação, como onde votar.

Verificação de Identidade

Durante a votação, os mesários verificarão a identidade dos eleitores através de documentos oficiais com foto, que podem ser apresentados em versões físicas ou digitais. O E-Título será aceito se incluir a imagem do eleitor.

Como Instalar o E-Título

Ao instalar o E-Título, os usuários devem baixar o aplicativo gratuito, que está disponível na App Store ou Google Play Store, lembrando que o nome correto do aplicativo é “e-Título – Justiça Eleitoral Brasileira”. Após concluir o download, será necessário preencher informações como nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título de eleitor, nome dos pais, além de criar uma senha e responder a perguntas de segurança.

É essencial que os dados fornecidos correspondam exatamente aos registros da Justiça Eleitoral, já que qualquer discrepância irá impedir a validação do documento. O aplicativo pode solicitar ainda o reconhecimento facial através da câmera do celular.

Funcionalidades Adicionais

O E-Título não funciona apenas como um documento de identificação; os eleitores também podem usar o app para consultar seu local de votação, emitir certidões eleitorais e justificar ausências no dia da votação.

Votação sem o Título de Eleitor

É possível votar mesmo sem o título de eleitor. Basta apresentar qualquer documento oficial com foto, seja em meio físico ou digital. Os documentos aceitos incluem: