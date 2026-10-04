Voto é direito fundamental dos brasileiros, afirma presidente do TSE

Declaração do Presidente do TSE

Na véspera do primeiro turno das eleições, Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ressaltou a importância do voto como um direito fundamental dos cidadãos brasileiros.

Em uma transmissão em cadeia de rádio e televisão no último sábado (3), o ministro declarou: “O voto é direito fundamental e o principal instrumento de participação na vida pública. Por meio dele, cada cidadã e cada cidadão dá a sua contribuição para definir os rumos do país”.

Além disso, Kassio Nunes mencionou que as urnas eletrônicas, que estão em uso nas eleições do Brasil há 30 anos, garantem a segurança, a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. Ele destacou que o sistema é aprimorado a cada eleição, apresentando mecanismos de proteção e auditabilidade considerados singulares em todo o mundo.

O presidente do TSE ainda assegurou que quaisquer tentativas de coação ou de influência sobre a decisão dos eleitores seriam imediatamente combatidas. Ele incentivou os cidadãos a buscarem informações corretas e a consultarem os canais oficiais da Justiça Eleitoral em caso de incertezas.

Kassio Nunes destacou a importância de verificar as informações antes de compartilhá-las, afirmando: “Checar antes de compartilhar é uma atitude simples e eficaz, e que está ao alcance de todos”.

O ministro também expressou gratidão pelo empenho dos magistrados, promotores e servidores da Justiça Eleitoral, com um agradecimento especial aos mesários voluntários que colaboram para o sucesso das eleições.

Por último, ele convidou a população a se engajar de forma ativa no processo eleitoral, comparecendo às urnas no domingo. “Reitero o convite para comparecer à sua seção de votação com um documento de identificação com foto e a cola eleitoral de papel preenchida”, encerrou.