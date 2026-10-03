Votos para o Senado precisam de atenção redobrada do eleitor

Os eleitores devem estar atentos na eleição deste ano, pois a escolha de senadores requer o voto em dois candidatos. Ao contrário de outros cargos, não será aceito o voto por legenda, que permite digitar apenas o número do partido.

Os senadores exercem um mandato de oito anos, enquanto os deputados federais têm um período de quatro anos. O Senado é fundamental para a representação das unidades federativas, que incluem estados e o Distrito Federal, enquanto a Câmara dos Deputados representa a população em geral.

Sistema de Votação

A seleção dos senadores adota o sistema majoritário, onde cada eleitor deve votar diretamente nos candidatos de sua preferência, sem a utilização do quociente eleitoral ou de distribuição de vagas por partidos. Os dois candidatos que obtiverem mais votos serão eleitos.

Assim, é imprescindível que o eleitor não utilize apenas o número do partido, pois tal voto será considerado nulo.

Votação em Duas Etapas

No pleito de 2026, haverá a renovação de 54 das 81 vagas do Senado, o que corresponde a dois terços do total. Essa renovação ocorre de forma alternada: em um ciclo, um terço das cadeiras é trocado, e no outro, dois terços. Cada estado conta com três senadores, independentemente da população local.

Durante a votação, as urnas eletrônicas irão instruir o eleitor em duas etapas: primeiro, escolher um candidato para a primeira vaga, e depois, selecionar um segundo para a segunda vaga. Os votos devem ser para candidatos diferentes; caso o mesmo número seja digitado duas vezes, apenas o primeiro será aceito, enquanto o segundo será descartado.

Orientações para Votação

A Justiça Eleitoral recomenda alguns passos simples para garantir que o voto seja bem-sucedido:

Digite os três dígitos do primeiro candidato e confirme; Digite os três dígitos do segundo candidato e confirme novamente.

Os eleitores devem verificar os números escolhidos antes de finalizar a votação.

Atribuições dos Senadores

Os senadores possuem diversas responsabilidades, que incluem a elaboração e a votação de leis federais, a análise de projetos originários da Câmara dos Deputados, a fiscalização do governo federal e a discussão de questões orçamentárias. Além disso, eles são responsáveis por aprovar nomeações feitas pelo presidente da República e podem até processar autoridades em casos como impeachment.

Suplentes no Senado

Para cada candidatura ao Senado, existem um titular e dois suplentes. Durante a votação, os eleitores verão o nome e a foto de todos os candidatos. Os suplentes têm a capacidade de assumir o mandato em diversas circunstâncias, como renúncia ou afastamento do titular, o que torna importante conhecê-los no momento da escolha.

Preparação para as Eleições

É fundamental que os eleitores estejam bem informados sobre os candidatos antes de ir às urnas, uma vez que a escolha de um senador influencia diretamente a representatividade do estado no Congresso Nacional por um período de oito anos.

Curiosidades sobre o Senado

As cadeiras do Senado passam por renovação parcial a cada eleição;

Cada estado é representado por três senadores, independentemente de sua população;

O mandato dos senadores dura oito anos;

Ao votar em um candidato ao Senado, o eleitor também vota na chapa que inclui o titular e os suplentes;

O voto parcial é permitido, ou seja, o eleitor pode optar por votar em apenas um dos candidatos.

Funcionalidade do Senado Federal

O Senado Federal é uma das duas casas do Congresso Nacional, em conjunto com a Câmara dos Deputados. Enquanto a Câmara representa a população, o Senado atua em nome das entidades federativas, assegurando que cada uma tenha três senadores, independentemente de sua população.

Poderes da União

Conforme o artigo 2º da Constituição de 1988, o Executivo, Legislativo e Judiciário operam como Poderes independentes e harmônicos:

Legislativo: Responsável pelo Congresso Nacional, exercendo funções de elaborar leis e fiscalizar o Executivo;

Executivo: Chefiado pelo presidente da República, encarregado da execução de políticas públicas e da administração do país;

Judiciário: Responsável por aplicar e garantir a observância da Constituição e das leis, abrangendo a Justiça Eleitoral.

Esclarecendo Dúvidas

Posso votar duas vezes no mesmo candidato?

Não. Se um eleitor repetir o número de um candidato, apenas o primeiro voto será considerado válido.

É permitido votar apenas no partido?

Não. Para a votação para o Senado, o voto deve ser sempre direcionado ao candidato. Portanto, um voto só para o partido será anulado.

Como as eleições são decididas?

A eleição para o Senado segue o sistema majoritário; em 2026, duas cadeiras estarão em disputa em cada estado, incluindo o Distrito Federal, totalizando 54 vagas no Senado.

Por que tenho direito a dois votos para senador em 2026?

A estrutura de renovação do Senado é alternada: nesta eleição, dois terços das cadeiras estarão em disputa, justificando a possibilidade de votar em dois candidatos diferentes.